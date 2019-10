Filho do Presidente do Brasil desiste de ser nomeado para embaixador nos EUA

O filho do Presidente do Brasil e também deputado federal, Eduardo Bolsonaro, anunciou na terça-feira que desistiu formalmente de se candidatar ao cargo de embaixador do país em Washington, nos Estados Unidos.

"Seria um papel muito importante a ser desempenhado, mas aqui no Brasil tenho um papel tão importante quanto ou mais para desempenhar", afirmou Eduardo Bolsonaro, em declarações aos jornalistas após ter feito o anúncio oficial numa sessão da câmara baixa do parlamento brasileiro.

O deputado invocou o papel que deverá desempenhar enquanto líder da bancada do Partido Social Liberal (PSL) no Congresso, acrescentando que pesou também o facto de parte do seu eleitorado se manifestado contra a indicação que havia sido aprovada pelo Governo dos Estados Unidos, mas nunca foi oficializada pelo Governo brasileiro junto ao Senado (câmara alta parlamentar), que é responsável por aprovar as indicações para embaixador do país.