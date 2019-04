Filipe Martins diz que no Feirense ainda ninguém desistiu da manutenção

Por Lusa | 14:11

O treinador do Feirense, Filipe Martins, admitiu hoje que a sua equipa ainda acredita na permanência e pede um jogo quase perfeito frente ao Benfica, em jogo da 28ª jornada da I Liga de futebol.

"Quem sabe não ficamos na história por sermos a primeira equipa do Feirense a ganhar ao Benfica. No balneário ninguém desistiu do nosso objetivo. Temos 21 pontos em disputa. Vamos lutar pela vitória neste jogo e nos restantes. Temos de defender o nosso profissionalismo e a instituição centenária que se chama Clube Desportivo Feirense", frisou.

Em conferência de imprensa, o treinador considerou o Benfica "uma equipa muito forte, com um modelo de jogo muito bem definido", realçando que a sua equipa tem de estar na máxima para o embate de domingo.