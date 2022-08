Filipinas reabrem escolas depois de mais de dois anos de encerramento

Milhões de crianças regressaram esta segunda-feira à escola nas Filipinas, marcando para muitas o recomeço das aulas presenciais, interrompidas desde o início da pandemia da covid-19.

As Filipinas é um dos últimos países do mundo a reiniciar aulas presenciais a tempo inteiro, com o encerramento prolongado das salas de aula a levantar receios de um agravamento da situação educativa no país, que já se encontra em crise.

Depois do encerramento das escolas filipinas, o Governo criou um programa de "aprendizagem mista", com a utilização de material impresso, bem como cursos difundidos através da televisão e das redes sociais.