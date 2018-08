Por Lusa | 22:28

O filme "Chuva é cantoria na aldeia dos mortos", de João Salaviza e Renée Nader Messora, venceu o prémio de melhor obra de ficção do Festival de Cinema de Lima, no Peru, anunciou hoje a organização.

O filme, que já havia recebido o prémio especial do júri da secção 'Un Certain Regard' no Festival de Cannes, ganhou ainda a distinção por melhor fotografia.

O 22.º Festival de Cinema de Lima contou ainda com a presença de outro português - o produtor Paulo Branco -- enquanto homenageado.