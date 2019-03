Filme "O carteiro de Pablo Neruda" faz 25 anos e regressa aos cinemas em abril

Por Lusa | 17:44

O filme "O carteiro de Pablo Neruda", de Michael Radford, voltará em abril aos cinemas portugueses, 25 anos depois da estreia mundial e contará com uma sessão especial em Lisboa, com dois nomes ligados à produção.

De acordo com a distribuidora Alambique, a longa-metragem será reposta nos cinemas a partir de 04 de abril, dia em que haverá uma sessão em Lisboa com a presença do diretor de arte Lorenzo Baraldi e da figurinista Gianna Gissi, responsável pelo guarda-roupa.

"O carteiro de Pablo Neruda" é uma adaptação do romance homónimo do escritor chileno Antonio Skármeta e narra a história de um filho de pescadores que se torna o carteiro particular do escritor Pablo Neruda, exilado numa ilha em Itália na década de 1950.