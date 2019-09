Filme português "Em caso de fogo" vence competição estudantil de festival de San Sebastián

O filme "Em caso de fogo", do português Tomás Paula Marques, venceu a competição estudantil do festival de cinema de San Sebastián, em Espanha, que termina no sábado, anunciou hoje a organização.

O júri da secção Nest Film Students, do 67.º Festival de San Sebastián, decidiu premiar "Em caso de fogo", por "criar um retrato sugestivo e subtil da adolescência no Portugal rural", lê-se num comunicado enviado hoje pela organização do festival.

O prémio atribuído a Tomás Paula Marques tem um valor de dez mil euros.