Filme "Raposa" de Leonor Noivo e "Antecâmara" de Jorge Cramez no festival FIDMarseille

O 30.º Festival Internacional de Cinema de Marselha, em França, onde irá estrear-se, em competição, o novo filme de Leonor Noivo, "Raposa", e onde será exibido "Antecâmara", de Jorge Cramez, começa na terça-feira.

"Raposa", uma média-metragem documental que aborda um dos aspetos das doenças psiquiátricas comportamentais, tem estreia mundial na competição internacional do Festival Internacional de Cinema de Marselha (FIDMarseille).

Da programação do festival, disponível no 'site' oficial da iniciativa, consta ainda "Antecâmara", de Jorge Cramez, filme sobre o ato de filmar, estreado em outubro do ano passado no DocLisboa, integrado na competição internacional do certame. Em Marselha, "Antecâmara" é exibido no âmbito do programa Historie(s) de Portrait (História(s) de Retrato, em português).