Filme sobre Zé Pedro dos Xutos & Pontapés estreia-se no DocLisboa

"Zé Pedro Rock'n'Roll", filme de Diogo Varela Silva sobre o guitarrista dos Xutos & Pontapés, que morreu em 2017, vai ter estreia mundial em outubro, no festival DocLisboa, incluído na secção Heart Beat, foi hoje anunciado.

A organização do DocLisboa, cuja 17.ª edição decorre de 17 a 27 de outubro, divulgou hoje a programação da secção Heart Beat, "dedicada à mostra cinematográfica das mais variadas vertentes artísticas", e que conta "mais uma vez com um espólio de registos cinematográficos de diversas regiões e de diversas expressões, com um ênfase particular, este ano, no universo musical".

A programação, divulgada em comunicado enviado às redações, inclui "'Zé Pedro Rock'n'Roll', realizado por Diogo Varela Silva, em estreia mundial".