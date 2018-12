Final da Taça de Portugal pode mudar de dia devido às eleições europeias

Final está marcada para o dia 26 de maio de 2019.

A final da Taça de Portugal está agendada para 26 de maio de 2019, dia em que se realizam as eleições europeias, e a Federação Portuguesa de Futebol admite alterar a data, segundo a Comissão Nacional de Eleições.



"Após as notícias que deram nota da coincidência da realização das eleições para o Parlamento Europeu e da final da Taça de Portugal, e na sequência de contactos mantidos entre o porta-voz desta Comissão com a Federação Portuguesa de Futebol [FPF], a Comissão Nacional de Eleições [CNE] tomou em boa nota a posição da Federação em admitir alterar aquela data, depois de conhecidos os finalistas da edição da Taça de Portugal", informou em nota de imprensa a CNE.



A final da Taça de Portugal, que é considerada a 'prova rainha' do futebol português, costuma ser disputada a um domingo e encerra a época futebolística doméstica.