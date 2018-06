FMI aprova nova tranche de dois mil milhões de dólares para o Egito

Por Lusa | 05:03

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou ter aprovado o pagamento de uma nova tranche, no montante de dois mil milhões de dólares, ao Egito, no final do terceiro exame ao programa de reformas do país.

Esta nova tranche eleva para mais de oito mil milhões de dólares (cerca de sete mil milhões de euros) o montante já emprestado ao país, no âmbito de um vasto plano de ajuda de 12 mil milhões anunciado em novembro de 2016, indicou a instituição, com sede em Washington, num breve comunicado divulgado na sexta-feira, após uma reunião da direção.

Em maio, o FMI tinha anunciado ter chegado a acordo para libertar esta nova tranche, depois de aprovada pela direção.