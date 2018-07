FMI diz que expansão da zona euro deverá moderar-se a partir de 2019

Por Lusa | 15:38

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que a expansão da zona euro se mantenha "vigorosa", mas de forma mais moderada a partir do próximo ano, segundo o relatório hoje divulgado.

O documento hoje divulgado -- resultado da reunião do Conselho Executivo do FMI de segunda-feira que reviu o crescimento previsto este ano para a zona euro para 2,2%, duas décimas abaixo do que tinha indicado em abril -- estima que em 2019 o crescimento da zona euro abrande para os 1,9%, em 2020 baixe para os 1,7% e em 2021 recue para os 1,5%.

As estimativas do FMI têm em conta principalmente a piores perspetivas para Alemanha, França e Itália.