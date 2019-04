FMI diz que pressão financeira na zona euro pode passar para empresas e famílias

Por Lusa | 13:30

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que a "pressão sobre o setor financeiro" na zona euro pode ser "repassada, mais uma vez, para as empresas e as famílias", de acordo com um relatório hoje divulgado.

No primeiro capítulo do Relatório de Estabilidade Financeira Mundial do FMI, intitulado "Vulnerabilidades num Ciclo de Crédito em Maturação", o fundo considera que "os desafios fiscais em Itália reacenderam as preocupações sobre o vínculo entre os setores soberano e financeiro" na zona euro.

A instituição chefiada por Christine Lagarde alerta, assim, que "as possíveis perdas com empréstimos improdutivos e quedas no valor dos títulos soberanos (...) poderiam acarretar um impacto significativo no capital de alguns bancos", podendo a "pressão sobre o setor financeiro" ser "repassada, mais uma vez, para as empresas e as famílias".