FMI prevê crescimento em todos os PALOP menos na Guiné Equatorial em 2020

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê para 2020 um crescimento económico para todos os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), com exceção da Guiné Equatorial, em recessão desde 2015 e, pelo menos, até 2024.

De acordo com o relatório sobre as Perspetivas Económicas Mundiais, divulgado hoje em Washington, os peritos do FMI antecipam que os países lusófonos em África consigam expandir as suas economias em 2020, com exceção da Guiné Equatorial, que registará uma recessão de 5% nesse ano.

Para além de Angola, que deverá crescer 1,2% em 2020, Cabo Verde deverá registar uma expansão de 5% neste e no próximo ano, a Guiné-Bissau terá um crescimento de 4,6% e 4,9% em 2019 e 2020, Moçambique acelera de 1,8% este ano para 6% em 2020 e São Tomé e Príncipe regista uma aceleração de 2,7% em 2019 para 3,5% no próximo ano.