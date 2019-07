FMI quer compensar austeridade com proteção social em Angola - Investigadora

A investigadora do ISCTE especializada em questões africanas Elisabete Azevedo-Harman disse hoje que o Fundo Monetário Internacional (FMI) está empenhado em que a austeridade associada ao programa de assistência financeira em Angola seja compensada com medidas sociais.

"Angola terá o fundo de ação social, no qual serão injetadas verbas de várias estruturas internacionais, e o acordo com o FMI terá também prestações sociais, ou seja, não só a parte da austeridade, mas o FMI está também preocupado em receitar austeridade sem prejudicar a parte social, e nesse contexto há bastante dinheiro para Angola tentar minimizar as receitas de austeridade que precisa de implementar para corrigir a economia", disse a académica.

Em declarações aos jornalistas à margem da conferência IASIA 2019, sobre os desafios da gestão da adminsistração pública a nível mundial, a investigadora disse que em Angola e Moçambique há 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) que estão relacionados com a administração pública, e salientou que "nuns tem havido avanços, e noutros é muito complicado".