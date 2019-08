FNE elogia divulgação antecipada das listas de colocação de professores

A Federação Nacional de Educação congratula-se com o facto de as listas de colocação de professores terem sido divulgadas mais cedo do que habitualmente, mas insiste que devem ser avançadas no final de cada ano letivo.

"Normalmente, as listas saem sempre no fim de agosto, para as pessoas se apresentarem nas escolas no dia 01 de setembro. Portanto temos de registar que foi muito melhor as listas terem saído com algum tempo de antecedência", afirmou à Lusa a vice-secretária-geral da Federação Nacional de Educação (FNE) Lucinda Manuela Dâmaso.

Cerca de 24 mil professores ficaram hoje colocados nas escolas públicas portuguesas para o ano letivo 2019/2020, 13 mil deles no mesmo estabelecimento em que estavam no ano anterior, anunciou hoje o Ministério da Educação.