Folio 2019 vai reunir em Óbidos escritores de 11 países

Mais de duas dezenas de escritores de 11 países já têm presença confirmada na 5.ª edição do Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos, que acontecerá nos próximos dias 10 a 20 de outubro, segundo a organização.

O festival, que decorre este ano em torno do tema "O Tempo e o Medo", conta com escritores como Hélia Correia, Prémio Camões, e o brasileiro Geovani Martins, o francês Mathias Énard, autor do romance "Bússola", Prémio Goncourt 2015, e Frédéric Martel, que escreveu "No Armário do Vaticano".

No que diz respeito a autores portugueses, segundo a organização, estão confirmadas as presenças dos escritores Alexandre Andrade, Dulce Maria Cardoso, Gonçalo M. Tavares, Hélia Correia, José Eduardo Agualusa, José Gil, Lídia Jorge, Nuno Júdice, Ricardo Araújo Pereira e Valter Hugo Mãe.