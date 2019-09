Football Leaks: Rui Pinto diz que continua em prisão preventiva e que é alvo de terrorismo judicial

O alegado hacker Rui Pinto revelou hoje que continua em prisão preventiva, considerando que está a ser vítima de "terrorismo judicial" e deixando críticas ao Ministério Público.

"A manutenção da medida de coação de prisão preventiva é simplesmente apenas mais um episódio revelador do terrorismo judicial de que venho sendo alvo", lê-se numa mensagem de Rui Pinto, na rede social Twitter.

O alegado 'pirata' informático garante que nos "últimos seis meses" nunca foi "abordado por qualquer inspetor da Polícia Judiciária ou procurador do Ministério Público especializado na investigação aos indícios criminais revelados no Football Leaks, nem às diversas denúncias anónimas" que submeteu através da plataforma de denúncias anónimas do DCIAP, em 2017 e 2018.