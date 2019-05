Força da moeda chinesa reforça interesse em investir no renmimbi - Banco de Moçambique

O governador do Banco de Moçambique disse hoje em Macau que a internacionalização crescente da moeda chinesa reforçou o interesse do país em investir no renmimbi.

"Não estamos alheios ao papel cada vez mais preponderante que o renmimbi tem vindo a assumir como moeda de reserva internacional", afirmou Rogério Lucas Zandamela, numa conferência do 10.º Fórum Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF, na sigla em inglês), que termina hoje em Macau.

A internacionalização "reforçou o interesse em investir em moeda chinesa", disse, sublinhando a sua convicção de que essa tendência vai continuar a crescer com a iniciativa de Pequim "Uma Faixa, Uma Rota', um projeto de construção de infraestruturas para ligar os continentes asiático, europeu e africano.