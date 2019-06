Forças Armadas do Mali matam 20 alegados 'jihadistas'

Elementos das Forças Armadas do Mali mataram 20 alegados 'jihadistas', numa operação militar conjunta, no sábado, com a força francesa Barkhane, na região de Menaka, no leste do país.

Segundo um comunicado das Forças Armadas do Mali (FAMA), citado pela agência Efe, a "operação permitiu neutralizar cerca de vinte terroristas".

O grupo a que pertencem os alegados terroristas não foi identificado, mas o autodenominado 'Estado Islâmico no Grande Saara' (EIGS) está ativo essencialmente nesta região de Menaka, junto à fronteira com o Níger.