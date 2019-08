Forte de Sacavém acolhe arquivos dos arquitetos Pedro Botelho e Maria do Rosário Beija

Os arquivos dos arquitetos Pedro Viana Botelho e Maria do Rosário Beija foram integrados no Forte de Sacavém, no Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA), anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

De acordo com a DGPC, a entrada destes arquivos no SIPA, realizada em 01 de agosto, junta-se aos 36 espólios que ali se encontram, das áreas de arquitetura, engenharia, urbanismo, artes plásticas e design contemporâneos.

Este arquivo tem como âmbito cronológico 1980-2011, sendo constituído por diversas unidades arquivísticas, nas quais se integram fotografias, desenhos técnicos, esboços e esquissos.