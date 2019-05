Fórum Cidadania Porto questiona demolição de moradia que constava do Inventário Municipal

O Fórum Cidadania Porto pediu hoje esclarecimentos sobre a demolição de uma moradia de 1914 da autoria do arquiteto Francisco de Oliveira Ferreira que, até 2005, constava do Inventário Municipal e que "subitamente" foi retirada do mesmo.

No email dirigido ao presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e a que a Lusa teve acesso, os autores da missiva, dizem-se "estupefactos" com a "recente" demolição desta moradia na Rua de Pinto Bessa, "numa altura em que a Câmara do Porto revela o património da cidade como a sua grande prioridade".

"Até 2005, essa moradia, que continha um friso de azulejos propositadamente concebidos, constava do Inventário Municipal. Subitamente, foi retirado do mesmo", afirma-se no pedido de esclarecimento.