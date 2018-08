Asia Argento está a ser acusada de assédio sexual a um ator de 17 anos.

Depois de ter sido acusada de assédio sexual por parte de um menor de 17 anos, Asia Sargento - namorada do já falecido chef de cozinha Anthony Bourdain - negou todas as alegações, apesar do The New York Times ter noticiado que a atriz tinha chegado a um acordo monetário com o jovem no valor de 332 mil euros.