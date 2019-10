Fotojornalista Mário Cruz expõe no Barreiro

A exposição de fotografia "Living Among What's Left Behind", feita nas Filipinas pelo fotojornalista português Mário Cruz, estará a partir de 09 de novembro no auditório Augusto Cabrita, no Barreiro.

A exposição, que esteve patente este mês em Bruxelas, reúne 35 fotografias que Mário Cruz captou ao longo de um mês nas Filipinas, onde visitou comunidades que vivem ao longo do rio Pasig, testemunhando uma situação extrema de poluição ambiental.

Uma das fotografias incluídas na exposição deu a Mário Cruz o terceiro lugar na categoria Ambiente, em imagem 'single', no World Press Photo 2019.