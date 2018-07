FPF pede à PGR que averigue divulgação dos contratos de jogadores do Benfica

Por Lusa | 21:35

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, solicitou hoje à Procuradoria Geral da República (PGR) que averigue a divulgação dos contratos de dois jogadores do Benfica, após queixa do clube, disse fonte federativa.

Além da solicitação de Fernando Gomes, também a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) pretende ver esclarecido o caso, tendo anunciado, em comunicado, que vai "avançar com uma queixa-crime com vista às perícias e auditorias de entidades com competência amplamente reconhecida para o efeito".

O Benfica anunciou que iria apresentar uma queixa contra LPFP e FPF pela fuga de informação dos contratos dos jogadores Ferreyra e Castillo, que foram divulgados na terça-feira num blogue que tem revelado documentos e emails do clube.