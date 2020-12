França deteta nova variante do Covid-19 identificada na África do Sul

O Ministério da Saúde francês anunciou esta quinta-feira que detetou o primeiro caso no país de uma pessoa infetada com a variante do vírus Covid-19 identificada em primeiro lugar na África do Sul.

De acordo com o Ministério da Saúde, a presença da variante do vírus foi confirmada na quarta-feira num homem que regressou de uma estadia na África do Sul e que reside no leste da França, perto da fronteira com a Suíça.

O homem, que desenvolveu sintomas associados à doença, foi testado na Suíça e, com o teste positivo, foi feita uma análise da sequência do vírus, que confirmou a variante 501.V2, identificada em primeiro lugar na África do Sul e que é a responsável pela maioria dos novos casos neste país africano, o mais afetado pela pandemia no continente.