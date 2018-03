Francisco Neto chama 20 jogadoras para jogo com a Bélgica para o Mundial2019

Por Lusa | 20:34

O selecionador português feminino de futebol, Francisco Neto, convocou 20 jogadoras para o jogo de qualificação para o Mundial2019 frente à Bélgica, entre as quais Nádia Gomes, que se estreou na recente 'Algarve Cup'.

Em relação às jogadoras que representaram a formação das 'quinas' na prova algarvia, o técnico luso prescindiu de três bracarenses (Ana Rita Oliveira, Mélissa Antunes e Laura Luís), mantendo as restantes eleitas.

O jogo com a Bélgica disputa-se a 06 de abril, a partir das 19:30, em Lovaina, e é o quarto de qualificação para o Mundial de França, em 2019, depois das derrotas por 1-0 em casa com a mesma seleção belga e com a Itália e da goleada imposta à Moldávia, por 8-0, também em casa.