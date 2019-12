Francisco Rodrigues dos Santos deixa Sporting para avançar para o CDS-PP

Francisco Rodrigues dos Santos apresentou a demissão do cargo de vogal da direção do Sporting, através de uma carta a que a Lusa teve hoje acesso, e para se candidatar à liderança do CDS-PP.

O líder da Juventude Popular era um dos cinco vogais eleitos na direção do emblema 'leonino', resultantes do ato eleitoral que elegeu Frederico Varandas presidente, em 08 de setembro de 2018.

A candidatura de Francisco Rodrigues dos Santos à presidência do CDS-PP foi revelada pelo ex-líder do PSD Luís Marques Mendes no seu habitual espaço de comentário político na SIC no domingo.