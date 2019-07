Frank Lampard regressa ao Chelsea como treinador para as próximas três épocas

O ex-futebolista internacional inglês Frank Lampard está de regresso ao Chelsea, para assumir o cargo de treinador, em substituição do italiano Maurizio Sarri, que ingressou na Juventus, anunciou hoje o clube londrino.

Lampard, de 41 anos, que se estreou como treinador na última época, ao serviço do Derby County, com o qual perdeu a final do 'play off' de acesso à Liga inglesa, assinou um contrato de três épocas com os 'blues'.

"Ele está em casa. Frank Lampard é o novo treinador do Chelsea. Ele pertence aos 'blues'", indicou o clube na sua conta na rede social Twitter, ao anunciar o regresso do seu ex-jogador.