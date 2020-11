Fransérgio infetado com Covid-19 falha jogo do Braga contra o Leicester

O médio Fransérgio testou positivo ao novo coronavírus e falha o jogo no terreno do Leicester, quinta-feira, da terceira jornada do grupo G da Liga Europa de futebol, informou hoje o Sporting de Braga.

Segundo informação oficial dos 'arsenalistas', o médio brasileiro está assintomático e em isolamento desde o momento em que soube o resultado dos testes realizados na segunda-feira.

Fransérgio não está com o plantel desde o fim de semana, porque ficou de fora do jogo com o Famalicão devido à expulsão na jornada anterior com o Vitória de Guimarães.