Frederico Morais vence etapa do circuito de qualificação de surf nos Açores

O português Frederico Morais venceu hoje o Azores Airlines Pro, do circuito de qualificação de surf, ao impor-se na final da prova disputada na ilha açoriana de São Miguel ao australiano Mitch Crews.

'Kikas', 30.º do 'ranking' de qualificação (QS), somou 15,93 pontos (8,5 e 7,43) contra 6,1 (4 e 2,1) do australiano, assegurando o segundo triunfo do ano no circuito, depois da vitória no Pro Santa Cruz, que valia 3.000 pontos, metade do campeonato que hoje terminou.

Este foi o terceiro triunfo no QS do surfista natural de Cascais, que também já tinha vencido o Martinique Pro em 2016, ano em que chegou às finais do Hawaiian Pro e do Vans World Cup.