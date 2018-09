Frederico Varandas define como prioridade unir o Sporting

Por Lusa | 20:48

O 43.º presidente da história do Sporting, Frederico Varandas, apontou hoje a união do clube como o primeiro objetivo do seu mandato a união do clube.

Um dia depois de ter sido eleito, na cerimónia de posse, Auditório Artur Agostinho do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Frederico Varandas recuperou o mote da sua campanha.

"A minha primeira prioridade é unir o Sporting Clube de Portugal. Ontem [no sábado] começámos a vencer o maior adversário que já tivemos na nossa história: o Sporting fraturado. Hoje é um novo dia e uma nova era de um Sporting unido. Enquanto não formos unidos, não vamos conseguir bater os nossos rivais", destacou.