Frente Sindical quer aumentos de 3% na função pública em 2020

A Frente Sindical, coordenada pelo Sindicado dos Quadros Técnicos do Estado (STE), reivindicou hoje aumentos salariais de 3% para 2020, a revisão da carreira Técnica Superior e do Sistema de Avaliação de Desempenho.

Esta estrutura sindical entregou hoje ao Governo o seu caderno reivindicativo para 2020, com as propostas que considera fundamentais para reafirmar a importância do serviço público e melhorar as condições de trabalho da administração pública.

"Decorridos 10 anos sobre a entrada em vigor da Tabela Remuneratória Única (TRU), é chegado o momento do Governo dar provas de que pretende uma Administração Pública qualificada, motivada ao serviço dos cidadãos", afirmou a Frente Sindical no documento entregue no Ministério das Finanças.