Frevo do Recife chega ao Porto em filme de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca

A dança e cultura do frevo de rua, característica do Recife e do estado do Pernambuco, no Brasil, chega na quinta-feira ao Maus Hábitos, no Porto, num filme da brasileira Bárbara Wagner e do alemão Benjamin de Burca.

"Faz Que Vai", o primeiro filme da colaboração entre os dois artistas, em 2015, é acompanhado por uma exposição "em formato instalação" com curadoria de Moacir dos Anjos, que fica patente de 13 de junho até 28 de julho, nesta sala do Porto.

A dupla ocupa o pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza 2019, com o projeto "Swinguerra", nova reflexão sobre uma manifestação de cultura popular, a 'swingueira', e tem aqui uma primeira passagem por Portugal, este ano, antes de o Curtas Vila do Conde, em julho, apresentar "Rise", Urso de Ouro de curta-metragem, no Festival de Cinema de Berlim, no passado mês de fevereiro.