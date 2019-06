Fridão: "EDP nunca considerou não construir sem ser ressarcida" -- António Mexia

O presidente executivo da EDP, António Mexia, afirmou hoje que a empresa "nunca considerou não construir" o aproveitamento hidroelétrico do Fridão, no rio Tâmega, sem ser ressarcida do valor pago em 2008.

"A EDP sempre esteve disponível, e nunca considerou não construir sem ser ressarcida", afirmou António Mexia na sua intervenção inicial no parlamento, onde está a ser ouvido sobre a barragem do Fridão na comissão de Ambiente, por requerimento do PSD.

O presidente da EDP disse que "desde a adjudicação provisória, em dezembro de 2008, e durante todo o processo, a EDP cumpriu integralmente as suas obrigações decorrentes do Contrato de Implementação".