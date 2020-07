Fronteira reaberta nas Termas de Monfortinho pela secretária de Estado do Turismo

A secretária de Estado do Turismo afirmou esta quinta-feira que, "mais do que lamber as feridas", compete ao país reagir perante as consequências da pandemia da covid-19, realçando a importância da cooperação.

"Mais do que lamber as feridas, compete-nos reagir. Neste âmbito, a cooperação pode ser uma das soluções para a situação que vivemos", afirmou Rita Marques, que se deslocou às Termas de Monfortinho para presidir à inauguração do posto de turismo local e assinalar a reabertura da fronteira.

A governante sublinhou que Portugal preparou um plano de reabertura, acautelando todas as condições, e realçou que é um sinal de que o País está pronto a receber quem o quer visitar.

Já sobre as estâncias termais, realçou que são muitas em Portugal e entende que se trata de uma oferta turística que faz sentido promover como um produto associado ao bem-estar.

"Podemos afirmar a nossa competitividade das estâncias termais junto do mercado espanhol, e é isso que estou também aqui a fazer, juntamente com a Extremadura [espanhola], procurar promover o mercado ibérico de forma conjunta para podermos captar o interesse dos espanhóis e de todos aqueles que aterrem em Espanha", afirmou.

Rita Marques referiu-se ainda ao IC-31, uma infraestrutura rodoviária de ligação a Espanha há muito reclamada. Apesar de não ser da competência da sua Secretaria de Estado, a governante sublinhou que a mesma está contemplada no mapa de investimentos de natureza pública.

"Penso que temos as condições para fazer avançar o projeto, que não é da competência da Secretaria de Estado [Turismo], mas que passarei aos colegas das Infraestruturas mais este sinal que me foi dado aqui", concluiu.

Momentos antes, rmindo Jacinto, presidente da câmara de Idanha-a-Nova, voltou a relembrar a necessidade de construir aquela via rodoviária de ligação a Espanha, tal como o fez o alcaide de Moraleja, César Herrero, e a própria conselheira da Junta da Extremadura para a Cultura, Turismo e Desporto, Nuria Flores Redondo.

Esta responsável realçou a relação histórica e cultural entre Portugal e Espanha, e sublinhou a importância do turismo como uma ferramenta para o desenvolvimento social e económico da raia portuguesa e espanhola. "O IC-31 que avance. O futuro dos nossos povos está no turismo", concluiu.