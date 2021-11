Fulham, de Marco Silva, goleia o Blackburn

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, goleou por 7-0 em casa do Blackburn Rovers esta quarta-feira, na 16.ª jornada da II Liga inglesa de futebol, e está agora a dois pontos da liderança ocupada pelo Bournemouth.

A equipa de Marco Silva iniciou o festival de golos aos seis minutos, pelo médio congolês Neeskens Kebano, e deu sequência pelo ponta de lança sérvio Aleksandar Mitrovic, aos 19, por um 'bis' do médio galês Harry Wilson, aos 54 e 58, pelo mesmo Kebano, aos 79, e por outro 'bis' do avançado brasileiro Muniz Rodrigo, aos 81 e 90+1.

O Blackburn Rovers, 12.º classificado do 'Championship', com 23 pontos, ficou reduzido a dez unidades a partir da meia hora de jogo, por expulsão do central holandês Jan Paul van Hecke, que viu o cartão vermelho direto.

De resto, a jornada correu de feição para o Fulham, que viu o líder Bournemouth sair derrotado em casa pelo Preston, por 2-1, o que lhe permitiu aproximar-se do seu rival, que comanda com 37 pontos, mais dois do que a equipa orientada por Marco Silva, enquanto o West Bromwich, terceiro classificado, soma 31 pontos.