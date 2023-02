Funcionária de loja simula roubo de saco com dinheiro do patrão mas acaba por admitir autoria do crime

Uma mulher, de 47 anos, vai ser julgada por suspeita da prática do crime de simulação de roubo. A Polícia de Segurança Pública (PSP) constituiu a mulher arguida, na terça-feira, em Alfragide.De acordo com um comunicado da PSP, "a cidadã apresentou denúncia na Esquadra, alegando o roubo de um saco de dinheiro que conteria cerca de 1400 euros". A denúncia foi efetuada quando a mulher se preparava para abrir o estabelecimento comercial, no qual é funcionária. Nessa altura, foram acionados para o local, para além da PSP, meios de socorro médico."Perante a dimensão incoerente do relato e com o catálogo probatório já reunido", a suposta vítima admitiu que o roubo de que tinha apresentado queixa à PSP não "correspondia à verdade" e que tinha sido a própria a tirar o dinheiro da sua entidade patronal.