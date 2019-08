Funcionário consular britânico detido na China por "solicitar prostitutas" -- imprensa oficial

O funcionário do consulado britânico em Hong Kong, que desapareceu na China continental no início de agosto, foi detido por "solicitar prostitutas", avançou hoje a imprensa estatal chinesa, uma acusação rejeitada pela família do jovem.

Segundo o jornal do Partido Comunista Chinês Global Times, que cita a polícia de Shenzhen, Simon Cheng, de 28 anos, esteve com prostitutas na cidade fronteiriça, antes de ser detido, em 08 de agosto.

A família de Cheng considerou, entretanto, que aquelas notícias, difundidas pela versão em inglês do Global Times, são "fabricadas".