Fundações tuteladas pela Cultura vão receber perto de 23 milhões de euros

Por Lusa | 11:23

As fundações tutelas pelo Ministério da Cultura vão receber este ano cerca de 23 milhões de euros do Fundo de Fomento Cultural e da Direção-Geral do Património Cultural, indica hoje um despacho publicado no Diário da República.

O despacho em causa, n.º 5933/2018, vem publicado na Série II do Diário da República, emitido pelos ministérios das Finanças e da Cultura, reunindo os montantes financeiros que oito fundações culturais do país vão receber, num valor global de 23.004.212 euros (cerca de 23 milhões de euros).

A Fundação Casa da Música é aquela que recebe o montante mais elevado, 8.200.000 euros, seguindo-se a Fundação Centro Cultural de Belém, com 7.000.000 euros, a Fundação de Serralves, com 4.270.000 euros, e a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo, com 2.100.000 euros.