"Fundamental para já é levar por diante o apuramento da realidade": Marcelo sobre caso dos refugiados em Setúbal

Marcelo Rebelo de Sousa falou esta tarde de quarta-feira aos jornalistas no decorrer da visita dos grãos-duques do Luxemburgo a Lisboa. O presidente da República abordou, entre outros temas, a polémica relacionada com o acolhimento de refugiados ucranianos na Câmara Municipal de Setúbal. "Acho que o fundamental, para já, é levar por diante o apuramento da realidade. Cabe às entidades políticas apurarem o que se passou", explicou.Questionado sobre se António Costa deveria revelar a informação que tinha na sua posse sobre o tema, Marcelo não quis pronunciar-se. Sublinhou, no entanto, que sente que a reputação do país no estrangeiro não ficou beliscada com a situação e que a "sociedade portuguesa é um sociedade que acolhe e acolhe bem".Em atualização