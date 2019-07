Fundo Global para o Clima Verde aprova 20 ME para projetos em Timor-Leste

O Fundo Global para o Clima Verde aprovou um pacote de 20 milhões de euros para apoiar Timor-Leste a criar infraestruturas rurais resistentes às alterações climáticas, num projeto que poderá beneficiar mais de 520 mil pessoas.

A decisão foi aprovada na Coreia do Sul na 23.ª reunião do Conselho do Fundo do Clima Verde (GCF na sigla em inglês) onde participou uma delegação timorense liderada pelo secretário de Estado do ambiente, Demétrio Amaral.

O pacote de apoio, que será aplicado nos próximos seis anos, insere-se num programa do Governo timorense, que financiará o projeto com cerca de 36 milhões de dólares (32 milhões de euros), para um total de 59,4 milhões de dólares (52,9 milhões de euros).