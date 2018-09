Furacão Florence perde força mas continua extremamente perigoso

Por Lusa | 08:01

O furacão Florence baixou para a categoria 2, mas continua a ser extremamente perigoso, num momento em que se aproxima da costa, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos.

Perto da costa dos estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, a velocidade do vento baixou de 225 para 110 quilómetros por hora, o que levou os serviços meteorológicos dos Estados Unidos a reduzirem o Florence para uma tempestade de categoria 2.

O Florence encontra-se atualmente a cerca de 378 quilómetros a sudeste de Wilmington, na Carolina do Norte, e a cerca de 450 quilómetros a sudeste de Myrtle Beach, na Carolina do Sul. A tempestade está a mover-se para noroeste a 17 quilómetros por hora.