“Vai ter com o pai desse bastardo”, disse Waris.

Por Rute Lourenço | 01:30

Está instalada a polémica entre Waris e a mulher, Sinare, com o jogador do FC Porto a acusá-la de o ter enganado quanto à paternidade do filho, de poucos meses. "Odeio tanto esta mulher. Uma mulher que decidiu dar-me um filho, que afinal não é meu", começou por escrever o jogador no Instagram, numa publicação que mais tarde apagou.