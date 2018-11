Futebolista João Félix renova com o Benfica até 2023

Encarnados não anunciaram qual a cláusula de rescisão do jovem jogador.

Por Lusa | 18:31

O futebolista internacional sub-21 português João Félix, de 18 anos, renovou hoje contrato com o Benfica até 2023, anunciou o clube da Luz nas redes sociais.

"João Félix renova até 2023", avançou o Benfica nas suas contas oficiais no Twitter e Facebook, com uma foto do jogador a segurar uma camisola com o seu nome e o número 2023 juntamente com o presidente dos 'encarnados', Luís Filipe Vieira.

Os 'encarnados' não anunciaram qual a cláusula de rescisão do jovem jogador 'encarnado', que completa 19 anos no sábado, mas, segundo a imprensa, a mesma poderia ascender a 120 milhões de euros.