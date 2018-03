Futebolista Samaris rendido à filha bebé

Menina nasceu no último dia do ano de 2017.

Andreas Samaris, de 28 anos, partilhou uma imagem da filha no Instagram que enterneceu todos os seguidores.Na imagem, o médio do Benfica surge a beijar a filha, Aggeliki, enquanto a segura no colo.A menina nasceu no último dia do ano de 2017 e é fruto da relação do atleta com a namorada de longa data.A bebé, recorde-se, recebeu o mesmo nome do que a mãe do craque, Aggeliki.