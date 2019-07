Futura mina de carvão junto ao parque nacional Kruger ameaça contaminar água para Moçambique

Um megaprojeto de extração de carvão a sul do Parque Nacional Kruger (PNK, sigla em inglês), na África do Sul, ameaça afetar a maior reserva mundial de vida selvagem e contaminar o abastecimento de água ao vizinho Moçambique, alertaram hoje proprietários locais e especialistas em conservação.

"O rio Crocodile está a ser submetido a enorme pressão com a captação de água por várias fontes, nomeadamente indústria, agricultura e uso doméstico, e introdução de mais um projeto mineiro neste sistema sob condições de stress hídrico terá consequências catastróficas não só para o ambiente como também para todos os habitantes na região e atividades económicas relacionadas", afirma John Davies, do Endangered Wildlife Trust, na edição de hoje do semanário Saturday Star.

O especialista em conservação da vida selvagem sublinha que "esta fonte hídrica é também vital para Moçambique e a redução do caudal do rio Crocodile irá afetar os acordos bilaterais existentes entre a África do Sul e Moçambique para a utilização e partilha dos recursos hídricos".