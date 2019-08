G7: EUA e Japão "muito próximos" de "importante" acordo comercial - Trump

O Presidente Donald Trump afirmou hoje em Biarritz, na França, à margem da cimeira do grupo dos sete países mais industrializados (G7), que os Estados Unidos estão "muito próximos" de concluírem um acordo comercial "importante" com o Japão.

Washington e Tóquio "trabalham" neste acordo desde há cinco meses, precisou o Presidente norte-americano antes do seu primeiro encontro com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no segundo dia da cimeira do G7.

Os dirigentes dos EUA e do Japão também devem encontrar-se, à margem da reunião do G7.