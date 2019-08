G7: Líderes europeus alertam Trump de que guerras comerciais podem arruinar economia mundial

Os líderes europeus reforçaram junto de Donald Trump, desde a sua chegada hoje a Biarritz para participar no G7, cimeira das grandes potências industriais, que as guerras comerciais podem arruinar a economia mundial.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião da cimeira que arranca hoje à noite em Biarritz (sudoeste de França), alertou, numa breve alocução televisiva, que "as tensões comerciais são más para todos".

Mais inesperadamente, o novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também provocou o Presidente norte-americano, com quem, no entanto, ambiciona concluir um acordo comercial após a conclusão da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').