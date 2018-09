Gabriel estreia-se nos convocados do Benfica, para rceção ao Rio Ave

Por Lusa | 20:36

O médio brasileiro Gabriel, contratado por oito milhões de euros ao Leganés sobre o fecho do mercado, estreou-se hoje nos convocados do Benfica, que recebe no sábado o Rio Ave, em jogo da Taça da Liga em futebol.

Gabriel é uma das três novidades nos eleitos do treinador Rui Vitória, em relação ao encontro com o Nacional, para a I Liga, disputado a 02 de setembro, juntamente com o defesa central Lema e o avançado Castillo, que recuperou de lesão.

Em sentido inverno, saem quatro jogadores da lista dos eleitos, o guarda-redes Vlachomidos, o defesa esquerdo Grimaldo, o médio Fejsa e o avançado Ferreyra.