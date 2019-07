Galp Gás Natural conclui compra da Tagusgás por 32 milhões de euros

A Galp Gás Natural Distribuição anunciou esta segunda-feira que tinha concluído a aquisição de 58,03% da Tagusgás por cerca de 32 milhões de euros, passando a deter 99,36% do capital da companhia, segundo um comunicado.



A nota, enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), recorda que a transação foi comunicada em 26 de abril e que a vendedora foi a Gásriba.



"A transação foi autorizada pelo Governo português, como concedente ao abrigo do contrato de concessão celebrado em 2008, após parecer favorável da Autoridade da Concorrência e da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos", lê-se no documento.



Após a conclusão da aquisição, a Galp Gás Natural Distribuição "detém 99,36% do capital social da Tagusgás, que opera essencialmente a concessão para distribuição de gás natural nos distritos de Santarém e Portalegre", com um RAB (base de ativos regulados) de cerca de 82 milhões de euros e cerca de 122 milhões de metros cúbicos de gás natural distribuídos por ano, de acordo com o mesmo comunicado.



A Galp detalhou ainda que "é a principal distribuidora de gás natural em Portugal", com um RAB de cerca de mil milhões de euros e cerca de 1.450 milhões de metros cúbicos de gás natural "distribuídos anualmente através do controlo de oito das onze empresas de distribuição de gás natural em Portugal".



A operação contou com a assessoria do Millennium Investment Banking, revelou o grupo.